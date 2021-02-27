Спасатели больше пяти часов тушили горящий дом в Орехово

Спасатели больше пяти часов тушили горящий дом в Орехово
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Приозерском районе Ленобласти загорелся частный дом. Прибывшие спасатели боролись с огнем больше пяти часов.

Возгорание случилось поздним вечером пятницы, 26 февраля, в массиве Орехово. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 21:00. На место оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку в СНТ Энергия на общей площади 32 квадратных метра.

Пожар был ликвидирован к 2:15 ночи следующего дня. Причина возгорания устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в садоводстве Ленобласти «Солнечный луч» скончались 2 человека во время пожара.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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