Спасатели больше пяти часов тушили горящий дом в Орехово

В Приозерском районе Ленобласти загорелся частный дом. Прибывшие спасатели боролись с огнем больше пяти часов.

Возгорание случилось поздним вечером пятницы, 26 февраля, в массиве Орехово. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 21:00. На место оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку в СНТ Энергия на общей площади 32 квадратных метра.

Пожар был ликвидирован к 2:15 ночи следующего дня. Причина возгорания устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в садоводстве Ленобласти «Солнечный луч» скончались 2 человека во время пожара.