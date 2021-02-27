Один человек погиб в ДТП с автобусом на трассе «Кола», начата проверка

Один человек погиб в ДТП с автобусом на трассе &#171;Кола&#187;, начата проверка
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса. По факту случившегося проводится проверка.

Машины столкнулись в пятницу, 26 февраля, на 74-м км трассы «Кола». По данным следствия, 26-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с автобусом «МАЗ».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в результате наезда 37-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре автомобиля разбились на Комендантском проспекте.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверка смертельное ДТП


 

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