Четыре автомобиля разбились на Комендантском проспекте

На Комендантском проспекте в Петербурге произошло серьезное ДТП. Участниками столкновения стали четыре автомобиля.

Авария случилась сегодня утром, 27 февраля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения, от удара некоторые машины развернуло. Движение на участке затруднено.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб и один пострадал в ДТП с автобусом на Мурманском шоссе.