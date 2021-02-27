Четыре автомобиля разбились на Комендантском проспекте

Четыре автомобиля разбились на Комендантском проспекте
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Комендантском проспекте в Петербурге произошло серьезное ДТП. Участниками столкновения стали четыре автомобиля.

Авария случилась сегодня утром, 27 февраля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения, от удара некоторые машины развернуло. Движение на участке затруднено.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб и один пострадал в ДТП с автобусом на Мурманском шоссе.

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