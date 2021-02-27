Один человек погиб и один пострадал в ДТП с автобусом на Мурманском шоссе

В Кировском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения один человек скончался, еще один получил травмы.

Трагедия случилась в пятницу, 6 февраля, на Мурманском шоссе. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia по касательной столкнулся с Chevrolet Cruze и от удара вылетел прямо в автобус, который двигался навстречу.

Как сообщил 78.ru, в результате погиб пассажир Daewoo. В общественном транспорте находились двое водителей и 19 пассажиров, никто из них травм не получил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что человек пострадал в ДТП на Маршала Жукова. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.