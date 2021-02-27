Петербурженку задержали за «заминирование» полицейского участка

В Приморском районе города зарегистрировали заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 25 февраля, в 23:10 правоохранители получили смс-сообщение о том, что в отделении на улице Маршала Новикова, дом №4, «готовится взрыв». Позже выяснилось, что сигнал был ложным.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сообщение было отправлено с номера телефона, который зарегистрирован на 36-летнюю местную жительницу. По месту регистрации женщину не застали. Ее супруг пояснил, что сейчас они находятся в процессе развода, поэтому она живет в другом месте, также состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

На следующий день горожанку задержали у дома 4/3 по улице Маршала Новикова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец «заминировал» бар на Рубинштейна.