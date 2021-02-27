Из-за угроз Бастрыкин забрал дело изнасилованной в Петербурге девочки

Из-за угроз Бастрыкин забрал дело изнасилованной в Петербурге девочки
Бастрыкин лично контролирует дело. Фото: Администрация Президента

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям передать дело изнасилованной 16-летней девочки в центральный аппарат ведомства.

Об этом стало известно сегодня, 27 февраля. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, это связано с поступающими в адрес юной девушки угрозами, отмечают следователи.

Помимо этого, следователя ГСУ СК России по Петербургу подвергнут служебной проверке, поскольку троим подозреваемым до сих пор не избрали меру пресечения.

Напомним, преступный инцидент произошел 22 февраля во время вечеринки в квартире дома на Морском проспекте. В полицию обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании ее 16-летней дочери.

Позже пострадавшая рассказала, что преступление могло быть заранее спланированным. Она помнит, как ее заставляли пить, после чего у нее «перед глазами пошло помутнение». Девушка предполагает, что в рюмки подсыпали какие-то препараты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней.

Александр Бастрыкин изнасилование СК РФ


 

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