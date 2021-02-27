Из горящей квартиры на проспекте Кима эвакуировали женщину

В Василеостровском районе Петербурга произошел крупный пожар в жилом доме. Из горящей квартиры эвакуировали женщину.

Возгорание случилось сегодня, 27 февраля, в доме №28 на проспекте Кима. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около двух часов. Огонь успел охватить 10 квадратных метров в помещении двухкомнатной квартиры. Менее чем через час пламя потушили.

«Происходило горение обстановки», — написал автор записи.

По словам очевидцев, спасатели эвакцировали из горящего помещения хозяйку квартиры. Информация о ее состоянии и причины пожара выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина погибла в квартирном пожаре на Гранитной улице.