Мужчина умер на станции техобслуживания в Петербурге, устраиваясь на работу

На станции техобслуживания на Софийской улице скончался мужчина. Он хотел устроиться на работу.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Умершим оказался 64-летний гражданин Узбекистана. Как сообщи 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина пришел устраиваться пекарем, однако плохо себя почувствовал и умер до приезда скорой помощи.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время по данном факту организована проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юный дзюдоист умер после того, как отказался поддаваться сопернику. По предварительным данным, на спортсмена оказывали психологическое давление, пытаясь его убедить в проигрыше.