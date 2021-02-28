Пьяные посиделки во Всеволожском районе привели к ножевому ранению

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел 26 февраля.

Охранник предприятия 1964 года позвонил в полицию и сообщил о том, что в д. 2 пос. Местечко Углово пришёл неизвестный мужчина с ножевым ранением, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Мужчину 1974 года рождения, с открытой раной брюшной стенки в тяжёлом состоянии был госпитализировали. По подозрению задержали жителя Всеволожска 1976 года рождения.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, ударил ножом потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стражи порядка задержали гражданина, ударившего ножом пациента Областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине. Причиной разгоревшегося конфликта между больными стали неприязненные отношения.