Милонов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся губернатор Петербурга после назначения

Милонов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся губернатор Петербурга после назначения
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил, что положительно относится к действующему губернатору Северной столицы Александру Беглову и рассказал, в каком состоянии город достался новому главе.

По словам парламентария, градоначальнику пришлось нелегко, поскольку Петербург, к моменту вступления Беглова в должность, «находился в стагнации». Своим мнением Милонов поделился с радио «Комсомольская правда» в рамках марафона «Настоящая столица».

«Он [Беглов] пришел в Петербург с московским задором», — считает депутат. После длительного перерыва в строительстве дорог и новых станций метро, Беглов возобновил активную деятельность по развитию города. Сейчас, объяснил Милонов, Северной столице приходится «нагонять» другие города — даже Ленинградская область, отмечает парламентарий, была динамичнее Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему петербуржцам до сих пор не разрешают собираться на митинги.

Александр Беглов виталий милонов новости СПб


 

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