ДТП с пятью машинами перекрыло движение на Стачек

На пересечении Стачек и Трамвайного проспектов в Петербурге произошло массовое ДТП. Движение по участку оказалось перекрыто.

Авария случилась сегодня, 28 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«4-5 машин, которые перекрыли полностью всю проезжую часть», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства получили незначительные повреждения. Причиной столкновения могло стать несоблюдение водителями дистанции. Собралась крупная пробка.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на перекрестке Маршала Говорова остановило движение трамваев. Участники аварии заняли большую часть дороги.