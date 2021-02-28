В Заречном парке сломали деревянную лестницу

Вандалов уже разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

В Ленинградской области в Заречном парке устроили погром. Известно, что вандалы сломали деревянную лестницу, установленную около полугода назад. Об этом 28 февраля пишет «Online47».

На снимках видно, что от лестницы оторваны некоторые части. Глава районной администрации Юрий Намлиев выразил негодование и заявил, что не понимает, кому могло прийти в голову уничтожать результат чужого труда. Местные жители в комментариях к посту согласились с политиком и выразили надежду, что вандала найдут и привлекут к ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция ищет вандалов, разрисовавших сфинксов на Египетском мосту. Напомним, 9 февраля петербурженка сообщила в соцсетях о том, что неизвестные разрисовали лица сфинксов с обеих сторон Египетского моста через реку Фонтанку.