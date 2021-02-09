Полиция ищет вандалов, разрисовавших сфинксов на Египетском мосту

Вандалы испортили лица сфинксам на Египетском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вандалы испортили лица сфинксам на Египетском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Полиция Петербурга заинтересовалась инцидентом, произошедшем в Адмиралтейском районе. Неизвестные хулиганы испортили скульптуры сфинксов на Египетском мосту.

Как сообщили в городском управлении МВД России, полиция организовала проверку по факту произошедшего. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к произошедшему.

Напомним, 9 февраля петербурженка сообщила в соцсетях о том, что неизвестные разрисовали лица сфинксов с обеих сторон Египетского моста через реку Фонтанку. Вандалы нарисовали «черные слезы» с помощью баллончика с краской. Пользователи отмечали, что на доме напротив моста установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга разыскивает вандалов, повредивших скульптуру в церкви на Лиговском проспекте.