Полиция Петербурга разыскивает вандалов, повредивших скульптуру в церкви на Лиговском проспекте

В воскресенье, 31 января, на Лиговском проспекте неизвестный злоумышленник повредил гипсовую скульптуру апостола Петра, установленную в нише фасада колокольни одной из церквей.

От рук вандала пострадала церковь воздвижения Креста Господня на Лиговском, 128. Как уведомляет пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нарушитель причинил материальный ущерб на сумму более 5 тысяч рублей. Совершив преступление, хулиган скрылся в неизвестном направлении.

По факту повреждения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.243 УК РФ). На данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры для розыска и задержания преступника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское метро атаковали вандалы, разукрашивающие вагоны оскорбительными надписями про Владимира Путина.