Полиция Петербурга разыскивает вандалов, повредивших скульптуру в церкви на Лиговском проспекте

Полиция Петербурга разыскивает вандалов, повредивших скульптуру в церкви на Лиговском проспекте
Фото: pixabay

В воскресенье, 31 января, на Лиговском проспекте неизвестный злоумышленник повредил гипсовую скульптуру апостола Петра, установленную в нише фасада колокольни одной из церквей.

От рук вандала пострадала церковь воздвижения Креста Господня на Лиговском, 128. Как уведомляет пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нарушитель причинил материальный ущерб на сумму более 5 тысяч рублей. Совершив преступление, хулиган скрылся в неизвестном направлении.

По факту повреждения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.243 УК РФ). На данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры для розыска и задержания преступника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское метро атаковали вандалы, разукрашивающие вагоны оскорбительными надписями про Владимира Путина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вандализм лиговский проспект новости СПб объект культурного наследия розыск церковь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минтранс внесет изменения в требования к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля
Учительница в Петербурге стала мамой тройни
Врач Минздрава объяснила, почему пожилые люди проще переносят вакцинацию от ...
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства России Александр Назарчук
За что матери задержанной на акции в Петербурге 11-летней девочки грозит ...
Житель Бугров надругался над 15-летней дочкой своей возлюбленной
Юрист рассказал, как можно отказаться от взятого кредита