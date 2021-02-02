Вандалы атаковали вагоны метро Петербурга надписями, порочащими Путина

Вандалы атаковали вагоны метро Петербурга надписями, порочащими Путина
Вандалы оставили надписи в вагонах метро Петербурга. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские вандалы заставили сотрудников метрополитена отмывать надписи, которыми расписали вагоны. В этих надписях хулиганы опорочили президента.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, надписи в вагонах начали замечать в понедельник, 1 февраля. В полицию сообщили сразу о двух случаях. Так, неизвестный вандал проявил свое творчество в вагоне поезда на станции метро «Ленинский проспект». Рукописная надпись размером 30 на 20 сантиметров была сделана белым маркером и порочила президента. Сотрудникам подземки удалось ее отмыть.

Во втором случае надпись появилась в вагоне поезда на станции метро «Дыбенко». Надпись была похожего содержания, но уже чуть больше размером. Отмыть ее не удалось, поэтому ее решили заклеить бумагой.

Вычислить вандалов по видеонаблюдению не удалось. На месте работали сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за день «заминировали» школы, детсады и магазины во всех районах.

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