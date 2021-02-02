В Петербурге за день «заминировали» школы, детсады и магазины во всех районах

Эвакуация не проводилась, осмотр показал, что безопасности детей и взрослых ничего не угрожало. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эвакуация не проводилась, осмотр показал, что безопасности детей и взрослых ничего не угрожало. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Около часу дня в понедельник, 1 января, в управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило электронное письмо с угрозами террористического акта.

В письме содержалась ссылка на страницу в социальной сети, принадлежащую якобы «минеру». Он планировал свою следующую «атаку» по школам, детским садам и магазинам Петербурга. В конце был прикреплен список объектов, находящихся под угрозой.

В общей сложности, сотрудники правоохранительных органов проверили 751 детский сад, 560 среднеобразовательных школ и более 1100 магазинов. Нигде не было выявлено взрывоопасных предметов или взрывных устройств. Обошлось без эвакуаций, за исключением одного детсада в Адмиралтейском районе, откуда вывели 56 человек. Хулиганов, отправивших письмо, разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга «заминировала» полицейский участок на улице Ильюшина.