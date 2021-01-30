Петербуржека «заминировала» полицейский участок

Петербуржека &#171;заминировала&#187; полицейский участок
Женщина заминировала полицейский участок. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга задержали местную жительницу. Она сообщила о бомбе, заложенной в отделе полиции.

Вечером субботы, 29 января, в дежурную часть полиции поступило сообщение об угрозе. Неизвестный указал, что в отделе правопорядка на улице Ильюшина заложена бомба.

Как сообщил 78.ru, стражи порядка оперативно проверили участок, но никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Эвакуация не проводилась.

Позже выяснилось, что номер, с которого поступило сообщение о минировании, зарегистрирован на 42-летнюю петербурженку, проживающую на улице Оптиков. Горожанку задержали и доставили в полицию. В 2015 году она была оштрафована за фиктивную постановку на учет мигранта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд. Правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленника.

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