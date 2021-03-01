Власти Петербурга заявили о снижении темпов затухания второй волны COVID-19

Петербуржцев предупреждают о возможном риске возобновления роста заболеваемости, если в вакцинации примет участие недостаточное количество человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербуржцев предупреждают о возможном риске возобновления роста заболеваемости, если в вакцинации примет участие недостаточное количество человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге наблюдается замедление темпов снижения заболеваемости второй волны коронавирусной инфекции. Также в городе вновь начало рости количество госпитализаций.

Как сообщается в справке Межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19 за 27 февраля, число госпитализаций с коронавирусом и пневмонией увеличилось почти на 17%, если сравнивать с прошлой субботой, 20 февраля. Вместе с этим зафиксировано снижение других показателей.

Отмечается, что снижение второй волны заболеваемости ковидом продолжается, однако темпы начинают замедляться. Петербуржцев предупреждают о возможном риске возобновления роста заболеваемости, если в вакцинации примет участие недостаточное количество человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса привились более 245 тысяч человек.