В Петербурге от коронавируса привились более 245 тысяч человек

Меньше половины полностью закончили цикл вакцинации.

В Санкт-Петербурге за весь период начала массовой вакцинации от коронавируса привились более 245 тысяч человек. Оба укола успели сделать 100 тысяч человек, остальным лишь предстоит посетить врача во второй раз. Об этом говорится материалах межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Отмечается, что за последние сутки вакцинацию первично прошли 3,5 тысячи человек, а вторично – 4,1 тысяч. На данный момент в поликлиниках есть 98 тысяч комплектов вакцин – этого вполне достаточно, чтобы привить всех желающих.

Напоминаем, что сделать прививку можно в более чем сотне пунктов вакцинации, некоторые из которых находятся в торговых центрах. Чтобы сделать прививку в ТЦ, необязательно заранее записывать – это удобно для многих горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 1 марта ряд больниц прекращают прием ковид-пациентов.