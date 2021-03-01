На Кузнецова ночью спасатели тушили пожар в «трешке»

На Кузнецова ночью спасатели тушили пожар в &#171;трешке&#187;
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Минувшей ночью в Красносельском районе Петербурга горела трехкомнатная квартира. Спасателям потребовался час на тушение пожара.

По информации главного управления МЧС по городу, местные жители вызвали пожарных в 2 часа 11 минут. Все произошло в доме №25/1 по проспекту Кузнецова.

Прибывшие пожарные установили, что возгорание случилось в трехкомнатной квартире, в комнате площадью 12 квадратных метров. Огонь распространился по площади в 7 квадратных метров. На месте от МЧС работали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели справились с огнем в 3 часа 11 минут. О пострадавших сведений нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Пороховской прогремел взрыв, после которого начался пожар.

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