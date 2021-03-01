В Петербурге «заминировали» бизнес-центр

Сообщения о ложном минировании офиса в Петербурге и магазина в Ленобласти поступили 28 февраля.

Через 112 поступило сообщение от менеджера «ЮMoney», о том, что на электронную почту сервисной службы электронной платежной системы «ЮMoney» с электронного адреса lyalya.fey@yandex.ru поступило сообщение: «Ваш офис на Пискаревском проспекте в городе Санкт-Петербурге заминирован».

Офис электронной платежной системы «ЮMoney» находится в БЦ «Бенуа» на Пискаревском проспекте д.2 корп.2.Он был закрыт на выходной день.

В результате проведенного осмотра прилегающей территории офиса взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Удалось вычислить личность злоумышленницы. Ей оказалась женщина 1968 года рождения.

Женщина также сообщила о «минировании» магазина «Вимос» в Вырице. Было эвакуировано 11 человек. В результате осмотра ничего опасного не нашли. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 23:10 правоохранители получили смс-сообщение о том, что в отделении на улице Маршала Новикова, дом №4, «готовится взрыв». Позже выяснилось, что сигнал был ложным.