Стрельба у метро «Проспект Большевиков» обернулась госпитализацией

Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением после инцидента у станции метро в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в воскресенье, 28 февраля, у станции петербургской подземки «Проспект Большевиков». Накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра. Его жизни ничего не угрожает.

Со слов пострадавшего, это случилось около четырех часов дня. Неизвестный выстрелил в его сторону из неустановленного оружия.

Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погибшая при пожаре на Большой Пушкарской женщина была связана.