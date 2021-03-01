Стрельба у метро «Проспект Большевиков» обернулась госпитализацией

Стрельба у метро &#171;Проспект Большевиков&#187; обернулась госпитализацией
Стрельба произошла у метро "Проспект Большевиков". Фото: google.maps

Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением после инцидента у станции метро в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в воскресенье, 28 февраля, у станции петербургской подземки «Проспект Большевиков». Накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра. Его жизни ничего не угрожает.

Со слов пострадавшего, это случилось около четырех часов дня. Неизвестный выстрелил в его сторону из неустановленного оружия.

Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погибшая при пожаре на Большой Пушкарской женщина была связана.

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