Жителя Петербурга после вечеринки избили телескопом и ограбили

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают двоих злоумышленников, которые напали на петербуржца.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о нападении на хозяина квартиры в доме №1 по 20-й линии В.О.

По предварительной информации, 24-летний неработающий петербуржец пригласил к себе в гости двух малознакомых мужчин. Компания решила выпить. Между собутыльниками произошла ссора. Гости избили хозяина квартиры телескопической трубой, после чего отобрали у него два травматических пистолета и скрылись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошла групповая драка со стрельбой. Конфликт разгорелся у общежития Балтийского государственного технического университета «Военмех».