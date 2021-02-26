У общежития «Военмеха» избили и ограбили студента, он защищался пистолетом

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла групповая драка со стрельбой. Конфликт разгорелся у общежития Балтийского государственного технического университета «Военмех».

В четверг, 25 февраля, в отдел полиции обратились очевидцы. Они рассказали о стрельбе во дворе дома 8/10 на 1-ой Красноармейской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, одним из участников стычки стал студент 3 курса. По его словам, его избили трое малознакомых людей. Один из них — 25-летний мужчина, который живет в этом же общежитии. Для защиты от нападавших студент использовал травматический пистолет. Он сделал три выстрела.

Молодой человек также отметил, что нападавшие похитили его наручные часы и оружие.

В настоящее время стражи порядка разыскивают участников конфликта. С места происшествия изъяли три гильзы. Решается вопрос о в возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в кафе в Ленобласти застрелили мужчину. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению.