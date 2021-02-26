В кафе в Ленобласти застрелили мужчину

В кафе в Ленобласти застрелили мужчину
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленобласти застрелили 39-летнего мужчину.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

На месте происшествия ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте.

кафе ленобласть стрельба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Куда пропадают вакцинированные «Спутником V» и что делать, если заболел ...
В Петербурге мужчина выкинул брата-близнеца из окна
В Петербург запустят еще несколько десятков «Сапсанов» на ...
Находящимся в Эстонии россиянам напомнили о записи на вакцинацию через ...
В кафе в Ленобласти застрелили мужчину
В Петербурге вырос спрос на дворников
Утром пятницы петербуржцы стоят в 6-балльных пробках
Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду