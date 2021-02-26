В кафе в Ленобласти застрелили мужчину

В одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленобласти застрелили 39-летнего мужчину.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

На месте происшествия ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте.