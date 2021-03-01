В квартире на Белы Куна среди гор мусора нашли труп мужчины

В квартире на Белы Куна среди гор мусора нашли труп мужчины
Место происшествия, ул. Белы Куна, 9 корпус 1. Фото: скриншот GoogleMaps

Во Фрунзенском районе Петербурга в одной из квартир среди гор мусора нашли полусгнивший труп. Погибшего опознала сестра.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 28 февраля в квартире дома №9, корпус 1, по улице Белы Куна нашли труп мужчины. Об этом в полицию сообщили врачи скорой помощи. Спасатели вскрыли дверь квартиры. Тело лежало среди мусорных завалов. Погибшего опознала его сестра. Мужчине было 53 года. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области после пожара на даче обнаружили два обгоревших трупа. Один из погибших – мужчина, определить пол других останков оказалось невозможно.

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