По факту пожара на Большой Пороховской, где нашли связанную пенсионерку и тру, возбудили дело

По факту пожара в жилом доме на Большой Пороховской улице возбудили уголовное дело. В результате ЧП погибли два человека.

Трагедия случилась 28 марта в доме №26. В пожаре погибли 75-летняя женщина и ее 37-летний сын. Хозяева отказались открывать дверь пожарным. Вскоре после этого в квартире прогремел взрыв. Возгорание началось в 23:14. Пожар потушили в 0:35.

Как сообщила «Мойки78», дело возбудили по статье «Убийство». По предварительным данным, пенсионерку, у которой были связаны руки, душили. Кроме того, ее сын, привлекавшийся к уголовной ответственности за «мошенничество» и по «наркотическим» статьям, мог страдать от психического расстройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка, которую нашли связанной в горящей квартире на Большой Пороховской, была госпитализирована, но она скончалась в карете скорой помощи.