Петербуржца, задержанного за езду без прав, вынесли из ОВД мертвым

Житель Петербурга умер в отделении полиции №75, куда его доставили за управление автомобилем без водительских прав. На его лице обнаружили следы насилия.

Как сообщает «Фонтанка», 23 февраля мужчину оставили на ночь в полиции до суда. В полночь он перестал выходить на связь с родными, поскольку у него забрали смартфон.

По версии правоохранителей, ночью петербуржцу стало плохо, из-за чего он потерял сознание и упал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Стражи порядка связались с матерью задержанного и сообщили, что ее сын умер по неизвестной причине. 26 февраля ей выдали справку о том, что причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность.

Однако на лице и шее умершего были гематомы и кровоподтеки. Родственники зафиксировали все повреждения на фото. По словам адвоката умершего, до задержания синяков у него не было.

Следователи проводят проверку случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять человек госпитализировали после ДТП с полицейской машиной в Петербурге.