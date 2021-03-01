Пять человек госпитализировали после ДТП с полицейской машиной в Петербурге

В Василеостровском районе произошла серьезная авария с полицейской машиной, в результате которой пострадали пять человек. По факту случившегося проводится проверка.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 1 марта, около 20.00 на Морской набережной. Женщина за рулем авто марки KIA столкнулась со служебной машиной Ford, нарушив правила дорожного движения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в полицейском транспорте находились трое сотрудников и двое граждан. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры. Их госпитализировали с различными травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту аварии на Морской набережной оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС.