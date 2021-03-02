Подозреваемый в убийстве петербурженки угрожал ее убить еще полгода назад

Подозреваемый в убийстве петербурженки угрожал ее убить еще полгода назад
В квартире на Ветеранов убили женщину. Фото: google.maps

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве жительницы Петербурга. Предполагаемый преступник попал под прицел полиции полгода назад после угрозы убийством.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в квартире дома №3/3 по проспекту Ветеранов был обнаружен труп 41-летней женщины с разбитой головой и ножевым ранением живота. Правоохранители установили, что она была убита около четырех дней назад.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. За совершение преступления полиция разыскивает 34-летнего сожителя погибшей.

Как выяснилось, более года назад в отношении подозреваемого было прекращено дело по статье об угрозе убийством женщине. Он угрожал ей в той же квартире. До этого он угрожал ножом другому мужчине, что обернулось возбуждением уголовного дела, но его также прекратили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина чуть не зарезала своего сожителя в Московском районе.

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