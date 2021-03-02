Женщина чуть не зарезала своего сожителя в Московском районе

Женщина чуть не зарезала своего сожителя в Московском районе
Мужчина получил ножевое ранение. Фото: Следственный комитет России

В Московском районе Петербурга задержали женщину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 1 марта. В квартире дома в Предпортовом проезде нашли мужчину с ножевым ранением. По подозрению задержана хозяйка квартиры, женщина 1992 года рождения.

По предварительной информации, после ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, она ножом ударила своего сожителя. Потерпевшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стражи порядка задержали гражданина, ударившего ножом пациента Областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине. Причиной разгоревшегося конфликта между больными стали неприязненные отношения.

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