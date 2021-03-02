Дворник нашла труп младенца на чердаке дома в Колпино

Дворник нашла труп младенца на чердаке дома в Колпино
Женщина вынесла пакет к мусорному контейнеру, но вскоре поняла, что внутри лежит ребенок. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Колпинском районе правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти младенца, тело которого нашли завернутым в пакет на чердаке жилого дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию сообщили о найденном трупе грудного ребенка у мусорного контейнера во дворе дома на Раумской улице. Мальчик был завернут в одеяло и пакет.

Прибывший наряд полиции установил, что младенцу около девяти месяцев от роду. Стражи порядка опросили свидетелей и выяснили, что тело малыша нашла дворник ЖСК. Она рассказала, что обнаружила этот пакет на чердачном этаже многоэтажки. Женщина вынесла его к мусорному контейнеру, но вскоре поняла, что внутри лежит ребенок.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения на парадной дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причину смерти мальчика установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемый в убийстве петербурженки угрожал ее убить еще полгода назад.

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