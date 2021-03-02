Молодого вора задержали за секс с 13-летней петербурженкой

Молодого вора задержали за секс с 13-летней петербурженкой
1 марта полиция возбудила уголовное дело в отношении задержанного. Фото: pixabay

Полиция Красносельского района открыла уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. По подозрению задержал 21-летний парень с судимостями за кражу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 февраля в полицию обратилась мать потерпевшей. По словам заявительницы, молодой человек вступал в половую связи с ее 13-летней дочкой, ученицей седьмого класса в квартире на проспекте Героев. В тот же день полиция задержала петербуржца.

Накануне, 1 марта, полиция возбудила уголовное дело в отношении задержанного. Его поместили в следственный изолятор. Отмечается, что в период с 2016 по 2019 годы юноша был осужден за кражи и за секс с несовершеннолетней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пристававший к школьнице в парадной на улице Осипенко самостоятельно сдался полиции.

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