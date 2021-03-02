Пристававший к школьнице в парадной на улице Осипенко самостоятельно сдался полиции

Пристававший к школьнице в парадной на улице Осипенко самостоятельно сдался полиции
Предполагаемый преступник самостоятельно прибыл в отдел полиции в своем городе в Ленобласти. Фото: рixabay

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина надругался над 16-летней девочкой, а после сам пришел в отдел полиции.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 марта жительница города заявила о преступлении. С ее слов, 38-летний житель Ленобласти совершил действия сексуального характера в отношении девочки-подростка, которая находится под ее опекой. Все произошло в сентябре прошлого года на лестничной клетке дома на улице Осипенко.

Предполагаемый преступник самостоятельно прибыл в отдел полиции в своем городе в Ленобласти, откуда его доставили в петербургскую полицию. В отношении него составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дворник нашла труп младенца на чердаке дома в Колпино.

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