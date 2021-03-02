На проспекте Королева загорелся автобус

Утром 2 марта в Приморском районе Петербурга загорелся автобус.

Инцидент произошел на проспекте Королева. О произошедшем сообщили очевидцы. По их словам, загорелся автобус № 170.

«Воспламенился автобус 170, на Королева», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В Сети также появились фото с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что автобус стоит у остановки, однако открытого огня там уже нет. На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.