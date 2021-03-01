Очевидцы сообщили о двух погибших в пожаре на Большой Пороховской

Очевидцы сообщили о двух погибших в пожаре на Большой Пороховской
Пожар на Большой Пороховской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.

По данным городского главка МЧС, все произошло в квартире дома №26 по Большой Пороховской улице. Очевидцы вызвали пожарных в двенадцатом часу ночи. Огонь успел уничтожить обстановку в 20 «квадратов» в квартире площадью 60 квадратных метров. Пламя сбили в 00:35.

Петербуржцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что пожар начался после взрыва в квартире. По словам жильцов, жертвами пожара стали женщина и ее взрослый сын.

«Парень не открывал пожарным дверь,когда загорелось. Ссора с матерью была. Вот и не успели их спасти», — пишет пользовательница.

Огонь повредил и соседние квартиры. Пожилые жильцы плакали из-за нанесенного ущерба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной пожар на Большой Пороховской потушили за час.

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