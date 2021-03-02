Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга

Со 2 марта вице-губернаторы правительства Петербурга приступят к обязанностям в обновленном формате. Распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Изменения коснутся сферы полномочий Валерия Пикалева, Эдуарда Батанова, Александра Бельского, Николая Бондаренко, Сергея Дрегваля, Станислава Казарина, Владимира Княгинина, Николая Линченко, Бориса Пиотровского, Ирины Потехиной, Максима Соколова, Олега Эргашева.

Так, вице-губернатор Валерий Пикалёв будет возглавлять Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга, координировать и контролировать деятельность Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Эдуард Батанов будет координировать и контролировать деятельность Комитета финансов Санкт-Петербурга, Комитета по государственному заказу -Петербурга, а также временно – деятельность Комитета имущественных отношений Петербурга.

Вице-губернатор Александр Бельский будет координировать и контролировать деятельность Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета территориального развития Петербурга, отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Петербурга.

Николаю Бондаренко перейдет Жилищный комитет, Комитет по благоустройству Петербурга, Государственная жилищная инспекция Петербурга, Государственная техническая инспекция.

Сергей Дрегваль будет отвечать за вопросы энергетики и тарифного регулирования и, соответственно, непосредственно курировать комитет по тарифам и комитет по энергетике.

Станислав Казарин будет координировать и контролировать деятельность Комитета по информатизации и связи, Управления по развитию садоводства и огородничества.

Владимиру Княгинину достанутся Комитет по науке и высшей школе, Комитет по труду и занятости населения Петербурга, Комитета Петербурга по делам Арктики.

Вице-губернатор Николай Линченко будет координировать и контролировать деятельность Комитета по строительству, Комитет по градостроительству и архитектуре (за исключением вопросов формирования архитектурного облика Санкт-Петербурга), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

За культурой и спортом будет смотреть Борис Пиотровский.

Ирине Потехиной доверили Архивный комитет Петербурга, Комитет по делам записи актов гражданского состояния, а также Комитет по образованию.

Максим Соколов будет отвечать за деятельность Комитета по инвестициям, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Комитета по транспорту, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, а также временно – деятельность Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Олег Эргашев будет смотреть за деятельностью Комитета по здравоохранению, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, Управления социального питания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 1 марта, Евгений Елин покинул должность вице-губернатора Петербурга. Его полномочия разделили между собой другие вице-губернаторы.