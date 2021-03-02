Батанов будет курировать комитет имущественных отношений после ухода Елина

В понедельник, 1 марта, Евгений Елин покинул должность вице-губернатора Петербурга. Его полномочия разделили между собой другие вице-губернаторы.

В пресс-службе Смольного сообщили, что до сегодняшнего дня Елин курировал работу исполнительных органов государственной власти Петербурга. Теперь его полномочия передали другим чиновникам.

Временно координировать и контролировать работу комитета имущественных отношений поручили вице-губернатору Эдуарду Батанову. За деятельность комитета по экономической политике и стратегическому планированию, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле временно будет отвечать вице-губернатор Максим Соколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, чем займется Елин после ухода из Смольного.