Батанов будет курировать комитет имущественных отношений после ухода Елина

Батанов будет курировать комитет имущественных отношений после ухода Елина
Эдуард Батанов будет курировать комитет имущественных отношений. Фото: сайт Смольного

В понедельник, 1 марта, Евгений Елин покинул должность вице-губернатора Петербурга. Его полномочия разделили между собой другие вице-губернаторы.

В пресс-службе Смольного сообщили, что до сегодняшнего дня Елин курировал работу исполнительных органов государственной власти Петербурга. Теперь его полномочия передали другим чиновникам.

Временно координировать и контролировать работу комитета имущественных отношений поручили вице-губернатору Эдуарду Батанову. За деятельность комитета по экономической политике и стратегическому планированию, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле временно будет отвечать вице-губернатор Максим Соколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, чем займется Елин после ухода из Смольного.

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Батанов будет курировать комитет имущественных отношений после ухода Елина
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