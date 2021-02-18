Стало известно, чем займется Елин

Стало известно, чем займется Елин
Вице-губернатор Евгений Елин. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Вице-губернатор планирует покинуть свой пост, чтобы поработать в S7 Group.

Вице-губернатор по экономическим вопросам Санкт-Петербурга Евгений Елин будет работать в S7 Group после ухода со своей должности. Напоминаем, что политик уже подал заявление об отставке и покинет пост в ближайшее время. Об том 18 февраля пишет «Интерфакс».

Елин будет курировать проект «Морской старт», он возьмет на себя руководство космическим направлением холдинга. К слову, в Смольном на должности вице-губернатор политик работал с 23 января 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Елин второй раз уходит из Смольного: чем его запомнят бизнес и горожане.

вице-президент Евгений Елин Смольный


 

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