Стало известно, чем займется Елин

Вице-губернатор планирует покинуть свой пост, чтобы поработать в S7 Group.

Вице-губернатор по экономическим вопросам Санкт-Петербурга Евгений Елин будет работать в S7 Group после ухода со своей должности. Напоминаем, что политик уже подал заявление об отставке и покинет пост в ближайшее время. Об том 18 февраля пишет «Интерфакс».

Елин будет курировать проект «Морской старт», он возьмет на себя руководство космическим направлением холдинга. К слову, в Смольном на должности вице-губернатор политик работал с 23 января 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евгений Елин второй раз уходит из Смольного: чем его запомнят бизнес и горожане.