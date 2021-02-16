Евгений Елин второй раз уходит из Смольного: чем его запомнят бизнес и горожане

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин спустя два года покидает городскую администрацию. Его уход совпал с угасанием второй волны коронавируса, из-за которого он долго спорил с бизнесом и пытался объясниться с горожанами. Чиновника запомнят как того, кто закрыл рестораны в Новый год и попросил туристов не приезжать.

Елин уже работал в Смольном. В 2009-м году он возглавлял комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. Ушел он с приходом нового губернатора Георгия Полтавченко. Некоторое время работал в Ленинградской области, а затем уехал в Москву.

В Петербург Елин вернулся в конце января 2019-го года с приходом Александра Беглова. Ему как вице-губернатору доверили экономику и финансы – в зоне его ответственности оказались комитет имущественных отношений, комитет по промышленной политике, по государственному заказу и комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

Теперь стало известно, что вице-губернатор вновь покинет Смольный. Его отставка ожидается в марте этого года.

Отметим, что администрацию города Евгений Елин покидает на фоне угасания второй волны коронавируса, во время которой он отвечал за исполнение «ковидного» 121-го постановления правительства и успел поругаться с петербургским бизнесом.

Напомним, что осенью в Петербурге запретили работать фуд-кортам и фуд-плейсам, а также заведениям общепита в ТЦ без отдельного входа. Работу кафе и ресторанов ограничили сначала до 23:00, а затем и до 19:00, а на несколько дней во время новогодних каникул запретили и вовсе.

Новые ограничения привели к так называемому «барному сопротивлению», на фоне которого рейд в одном из баров по проверке соблюдения постановления проводили с Росгвардией.

Решения петербургского вице-губернатора не поняли и в Москве. Так, депутат Госдумы Сергей Боярский обвинил городские власти в неправильном диалоге с бизнесом и жителями. Он также не оценил и то, как Елин подавал информацию.

«Люди сейчас ждут поддержки, разъяснений, доверительного диалога с фактами, с обоснованием. Я этого не увидел и это очень сильно резануло. У меня сегодня телефон раскален от возмущенных звонков представителей бизнеса», — заявлял тогда Боярский.