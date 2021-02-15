Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинет Смольный в марте

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинет администрацию города. Он написал заявление об отставке.
Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. Как сообщила «Фонтанка», вице-губернатор проработает в Смольном до марта. В настоящий момент неизвестно, кто заменит его.
Напомним, Евгений Елин занял должность вице-губернатора Петербурга в начале 2019 года. Он занимается экономическим вопросами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свой пост покинула глава Адмиралтейского района Петербурга Светлана Штукова. Губернатор города Александр Беглов выразил ей благодарность за плодотворную работу.