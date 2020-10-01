Глава Адмиралтейского района Светлана Штукова покидает свой пост

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил благодарность за плодотворную работу Светлане Штуковой, возглавлявшей администрацию Адмиралтейского района с декабря 2014 года.

Градоначальник отметил активную реализацию целевой программы «Молодежи — доступное жилье», которая осуществлялась в Адмиралтейском районе под руководством Штуковой. Кроме того, при ней возросло внимание к капитальному ремонту многоквартирных домов.

В 2018 и 2019 годах Адмиралтейский район был лидером по комплексному благоустройству, а душевая для бездомных завоевала победу как самый оригинальный проект на IV Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Также при содействии Штуковой улучшилась медицинская помощь жителям района: отремонтировали поликлиники и больницы, закупили новейшее оборудование. На ее пост назначен заместитель главы Невского района Сергей Оверчук.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов наградил за эффективную работу экс-главу Комитета по молодежной политике Юлию Аблец.