Беглов наградил за эффективную работу экс-главу Комитета по молодежной политике Юлию Аблец

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил экс-председателя комитета по молодежной политике Юлию Аблец почетной грамотой и пожелал успехов на новом месте работы.

Покинув комитет, Юлия перешла на должность заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» и приступит к исполнению обязанностей 30 сентября. Глава Северной столицы отметил безупречность и эффективность работы Аблец в качестве руководителя комитета по молодежной политике и взаимодействия с общественными организациями.

Напомним, что Юлия попала на работу в Смольный еще в 2018 году, став победительницей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». После этого она заняла пост советника губернатора и с января прошлого года возглавляла комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 25 сентября состоялось вручение государственных наград петербуржцам, присужденных указом президента России.