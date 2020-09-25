Беглов вручил петербуржцам государственные награды, присвоенные указом Президента России

Губернатор поздравил петербуржцев с высокими званиями и наградами, поблагодарил за труд, преданность городу и стране. Фото: gov.spb.ru

Губернатор поздравил петербуржцев с высокими званиями и наградами, поблагодарил за труд, преданность городу и стране. Фото: gov.spb.ru

В пятницу, 25 сентября, в Смольном губернатор Северной столицы Александр Беглов вручил государственные награды людям, «чьим трудом и талантом живет и процветает Санкт-Петербург».

Глава города вручил петербуржцам награды, присвоенные гражданам указом Президента России Владимира Путина. В числе награжденных медики, преподаватели, сотрудники культурных и социальных учреждений, строители. Многие отличились в самый трудный период — пик пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — несмотря на обстоятельства, продолжая работать.

Так, звание «Народной артистки России» получили актриса Анна Ковальчук, руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, директор Библиотеки имени Маяковского Зоя Чалова и глава «Небольшого драматического театра» Лев Эренбург.

Кроме того медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Андрей Молчанов — советник гендиректора ПАО «Группа ЛСР» — крупнейшего игрока на рынке девелоперов Петербурга. Также почетной грамоты удостоился руководитель Центра региональных проблем экономики качества Владимир Окрепилов, а знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербурга» достался Анталию Бернштейну, создателю проекта «Ленрезерв». Звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили медики, ученые и педагоги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Беглов поздравил со столетним юбилеем Надежду Строгонову — заслуженного педагога России из Петербурга.