Беглов вручил петербуржцам государственные награды, присвоенные указом Президента России

Беглов вручил петербуржцам государственные награды, присвоенные указом Президента России
Губернатор поздравил петербуржцев с высокими званиями и наградами, поблагодарил за труд, преданность городу и стране. Фото: gov.spb.ru

В пятницу, 25 сентября, в Смольном губернатор Северной столицы Александр Беглов вручил государственные награды людям, «чьим трудом и талантом живет и процветает Санкт-Петербург».

Глава города вручил петербуржцам награды, присвоенные гражданам указом Президента России Владимира Путина. В числе награжденных медики, преподаватели, сотрудники культурных и социальных учреждений, строители. Многие отличились в самый трудный период — пик пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — несмотря на обстоятельства, продолжая работать.

Так, звание «Народной артистки России» получили актриса Анна Ковальчук, руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, директор Библиотеки имени Маяковского Зоя Чалова и глава «Небольшого драматического театра» Лев Эренбург.

Кроме того медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Андрей Молчанов — советник гендиректора ПАО «Группа ЛСР» — крупнейшего игрока на рынке девелоперов Петербурга. Также почетной грамоты удостоился руководитель Центра региональных проблем экономики качества Владимир Окрепилов, а знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербурга» достался Анталию Бернштейну, создателю проекта «Ленрезерв». Звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили медики, ученые и педагоги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Беглов поздравил со столетним юбилеем Надежду Строгонову — заслуженного педагога России из Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беглов государственные награды награды новости спб смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов вручил петербуржцам государственные награды, присвоенные указом ...
Россельхознадзор обнаружил нарушения в петербургском дельфинарии: животных ...
Дебютный матч Александра Кержакова в качестве тренера ФК «Томь» перенесён ...
В Петербурге свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусом
Фанаты «Зенита» утверждают, что силовые структуры испортили им праздник
Водитель эвакуатора Hyundai сбил тринадцатилетнюю девочку на переходе
Нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный ...
Проект новой «СКА Арены» за 37 млрд рублей направлен на ...