Комнаты в старом фонде Петербурга сравнялись по цене с «однушками» в спальных районах

В целом на рынке недвижимости Петербурга за прошлый год цены поднялись до 28% в зависимости от типа жилья. Фото: pixabay

В целом на рынке недвижимости Петербурга за прошлый год цены поднялись до 28% в зависимости от типа жилья. Фото: pixabay

По данным агенства «Петербургская недвижимость» (Setl Group) стоимость комнат в старом фонде Северной столицы теперь сравнима с ценами на однокомнатные квартиры в спальных районах.

Как отмечают эксперты, длительное время комнаты оставались непопулярным видом недвижимости для приобретения, поэтому их стоимость практически не менялась — покупатели отдавали предпочтение студиям в новых домах. Однако в ноябре-декабре 2020 года комнаты стали резко набирать популярность и, как следствие, дорожать.

Аналогичная тенденция прослеживается и в 2021 году. Так, сейчас комната площадью 20-25 «квадратов» в двух-, трех- или четырехкомнатных квартирах старого фонда обойдется в 3-5,5 млн рублей, в зависимости от дома его и местоположения. Цена за квадратный метр в таких комнатах нередко равняется со стоимостью «квадрата» в бизнес-классе на первичном рынке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на покупку квартиры в новостройках Петербурга за год стали тратить на 18,6% больше.