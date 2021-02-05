На покупку квартиры в новостройках Петербурга за год стали тратить на 18,6% больше

На покупку квартиры в новостройках Петербурга за год стали тратить на 18,6% больше
Рынок недвижимости в Петербурге последнее время развивается крайне динамично. Фото: pixabay

По итогам 2020 года средний бюджет на приобретение жилья в новостройках Северной столицы вырос на 18,6%. Траты петербуржцев на покупку квартир в прошлом году составили в среднем 6,2 миллиона рублей.

По данным исследования консалтингового центра «Петербургская недвижимость», средняя сумма, вкладываемая в приобретение недвижимости выросла на 860 тысяч рублей, с 5,4 миллионов в 2019-м до 6,2 млн рублей в 2020 году. В ближайших городах рост оказался даже больше — 20,6%, а средняя сумма покупки — 3,7 млн рублей.

Чаще всего петербуржцы интересовали квартирами в Приморском районе — они составляют 19% от общего числа запросов. Второе место по популярности занимает Всеволожский район Ленобласти. 43% покупателей планировали приобрести «однушка», 23% рассчитывал на двухкомнатные квартиры. Спрос на студии при этом снизился и составил 27%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких случаях можно остаться без квартиры и даже не узнать об этом.

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