Снегоприемные пункты Петербурга утилизировали более 1,5 млн кубометров снега

Цикл уборки снега устроен так: машина проезжает под рамкой специального устройства со скоростью 5-8 км/час, чтобы данные автоматически занеслись в систему учета. Затем снежные массы измельчают, очищают от мусора и растапливают. После этого талая вода поступает в канализационные сооружения, где проходит полный цикл очистки. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Цикл уборки снега устроен так: машина проезжает под рамкой специального устройства со скоростью 5-8 км/час, чтобы данные автоматически занеслись в систему учета. Затем снежные массы измельчают, очищают от мусора и растапливают. После этого талая вода поступает в канализационные сооружения, где проходит полный цикл очистки. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

С начала зимы снегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» утилизировали свыше 1,54 млн кубометров снега.

На сегодняшний день в Северной столице круглосуточно работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Основная нагрузка, как рассказывают в Смольном, приходится на период с 11 до 16 и с 22 до 4 часов, когда службы по благоустройству активно убирают дороги и вывозят снег с улиц.

Больше всего снега в текущем сезоне приняли снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной (примерно 167 тысяч кубометров) и Мебельной улице (около 159 тысяч кубометров), а также снегоприемный пункт на Взлетной улице (165,5 тысяч кубометров). В целом, всех объекты за сутки перерабатывают около 101,5 тысячи кубометров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый день весны на дорогах Петербурга боролись со снегом более тысяч единиц уборочной техники.