Петербург убирают от снега более тысячи единиц техники

Петербург убирают от снега более тысячи единиц техники
В Петербурге убирают последствия снегопада. Фото: Baltphoto

Специалистам предстоит привести в порядок не только дороги, но также дворы, аллеи, бульвары, скверы и парки.

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 марта, продолжается уборка снега. За выходные выпала более чем месячная норма осадков, так что у специалистов довольно много работы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что город убирают 1036 единиц снегоуборочной техники и 1205 работников ручного труда, еще 106 машин и 534 человека чистят аллеи, бульвары, скверы и парки.

Дворами занимаются 6,5 тысяч дворников и более тысячи единиц техники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за выходные полностью убрали 256 улиц. Огромное внимание было уделено основным крупным проспектам города. Известно, что только с центральных улиц вывезли более 41 тысячи метров кубических снега.

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