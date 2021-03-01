В Петербурге за выходные полностью убрали 256 улиц

Снегоуборочная техника продолжает приводить город в порядок.

Санкт-Петербург продолжают убирать после снегопадов. 27 и 28 февраля специалисты успели полностью зачистить 256 улиц, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Огромное внимание было уделено основным крупным проспектам города. Известно, что только с центральных улиц вывезли более 41 тысячи метров кубических снега. Также коммунальщики прислушались к замечаниям и ликвидировали ошибки, обнаруженные на 60 адресах.

Напоминаем, что город на выходных убирали 1120 единиц техники и 1166 работников ручного труда. Специалисты трудились круглосуточно, чтобы привести в порядок дороги, дворы, сады и парки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург от снега чистят более тысячи единиц техники. Также осадками занимаются сотрудники ручного труда дорожных предприятий.