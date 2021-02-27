Петербург от снега чистят более тысячи единиц техники

Петербург от снега чистят более тысячи единиц техники
Горожане опасаются, что все это попадет в Неву. Фото: скриншот видео ВКонтакте/Неизданное | Санкт-Петербург

Также осадками занимаются сотрудники ручного труда дорожных предприятий.

Санкт-Петербург сегодня, 27 февраля, продолжают убирать от снега, большая часть которого выпала во время праздничных выходных. Улицы в порядок приводят 1090 единиц техники и 1130 работников ручного труда дорожных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в круглосуточном режиме коммунальщикам приходится обслуживать около 60 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети.

За последние сутки успели вывезти 54 тысячи кубических метров снега, а в период с 21 февраля – 290 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бондаренко проверил работу коммунальных служб в центральных районах города. Особое внимание было уделено работе ГУДП «Центр» и управляющих компаний в Адмиралтейском и Центральном районах.

зимняя уборка новости СПб снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль раскурочило в ДТП на КАД, водитель не пострадал
Петербург от снега чистят более тысячи единиц техники
На намыве Васильевского острова к 2030 году планируют построить шесть школ
Павел Воля своеобразно поддержал Ольгу Бузову после расставания
Бондаренко проверил работу коммунальных служб в центральных районах города
В Госдуме предложили изменить порядок подсчета зарплат россиян
Бутина рассказала, как ее пытали в американской тюрьме
Мокрый снег и туман обрушатся на Ленобласть в последний день зимы