Петербург от снега чистят более тысячи единиц техники

Горожане опасаются, что все это попадет в Неву. Фото: скриншот видео ВКонтакте/Неизданное | Санкт-Петербург

Горожане опасаются, что все это попадет в Неву. Фото: скриншот видео ВКонтакте/Неизданное | Санкт-Петербург

Также осадками занимаются сотрудники ручного труда дорожных предприятий.

Санкт-Петербург сегодня, 27 февраля, продолжают убирать от снега, большая часть которого выпала во время праздничных выходных. Улицы в порядок приводят 1090 единиц техники и 1130 работников ручного труда дорожных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в круглосуточном режиме коммунальщикам приходится обслуживать около 60 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети.

За последние сутки успели вывезти 54 тысячи кубических метров снега, а в период с 21 февраля – 290 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бондаренко проверил работу коммунальных служб в центральных районах города. Особое внимание было уделено работе ГУДП «Центр» и управляющих компаний в Адмиралтейском и Центральном районах.